Выступая в парламенте премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что решил подать в отставку, передает ТАСС.

Выступая в парламенте премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что решил подать в отставку, передает ТАСС.Глава кабинета министров страны сообщил, что по окончании своего выступления он направится к президенту Италии, чтобы передать ему прошение об отставке.Конте подчеркнул, что в сложившейся ситуации нынешний состав правительства работать не может.Кризис в стране возник после того, как лидер одной из двух правящих партий — "Лига", заместитель Конте и министр МВД Маттео Сальвини заявил о том, что парламентского большинства больше не существует и предложил провести новые выборы.