Роспотребнадзор нашел многочисленные нарушения

Роспотребнадзор нашел многочисленные нарушенияРоспотребнадзор провел проверку в кафе «Бар Босс» в Александрове. Специалисты ведомства выявили многочисленные нарушения. Так, например, столовые приборы в кафе хранили ненадлежащим образом, помещения были захламлены и отделаны материалами, не устойчивыми к мытью, в заведении не было бактерицидных ламп на кухне и многого другого.В отношении владельца кафе вынесено постановление о возбуждении административного дела. Заведение закрыли на 45 суток.