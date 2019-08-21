Второй день квалификационных состязаний последнего в сезоне турнира теннисного Большого шлема – Открытого чемпионата США по теннису, - продолжается в Нью-Йорке. Свои первые матчи на US Open провели Евгений Донской и Алексей Ватутин.

Второй день квалификационных состязаний последнего в сезоне турнира теннисного "Большого шлема" – Открытого чемпионата США по теннису, — продолжается в Нью-Йорке. Свои первые матчи на US Open провели Евгений Донской и Алексей Ватутин.Донской, который "посеян" в квалификации под номером №19, играл в первом круге с испанцем Бернаби Запатой-Мираллесом и уверенно победил – 6:2, 6:3. Ватутин первый матч проводил против француза Энцо Куако и вынужден был зачехлить ракетку – 6:7, 3:6.