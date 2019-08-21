Попытки сирийских террористов выйти из зоны деэскалиции Идлиб и нанести удары по целям за пределами этого региона будут жестко пресекаться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Впрочем, пока провокации продолжаются даже через головы турецких военных, добавил глава внешнеполитического ведомства.

Попытки сирийских террористов выйти из зоны деэскалиции Идлиб и нанести удары по целям за пределами этого региона будут жестко пресекаться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Впрочем, пока провокации продолжаются даже "через головы турецких военных", добавил глава внешнеполитического ведомства.Также министр отметит, что российские военные наблюдатели не просто следят за обстановкой в зоне дэескалации, но и находятся "на земле", пишет агентство ТАСС. Они постоянно контактируют с турецкими коллегами.Между тем госсекретарь США Майк Помпео заявил, что количество боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ) в некоторых районах Сирии и Ирака растет. Единого халифата, конечно, уже нет, но появились регионы, где террористов сейчас больше, чем 3-4 года назад.Кроме того, ранее американские СМИ сообщили, что ИГ ведет набор новобранцев. По данным журналистов, в ряды террористической организации уже вступили 18 тысяч человек.