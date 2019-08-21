Данил Буранов, за плечами которого множество музыкальных конкурсов, в том числе и Голос, покинул продюсерский центр Григория Лепса. О сотрудничестве с артистом и причинах ухода молодой певец рассказал в откровенном интервью.

Данил Буранов, за плечами которого множество музыкальных конкурсов, в том числе и "Голос", покинул продюсерский центр Григория Лепса. О сотрудничестве с артистом и причинах ухода молодой певец рассказал в откровенном интервью.Еще несколько месяцев назад Григорий Лепс предложил Данилу расстаться. "Назначил встречу, честно обозначил: ничего не происходит, толку от меня мало... Давай, мол, иди. Я ответил, что это не совсем справедливо, так как все время, пока мы работали в тандеме, если можно так сказать, он выбирал для меня материалы исключительно на свое усмотрение. А я просто записывал треки и выпускал", – рассказал Данил.Однако проблема в таком механизме работы была в том, что он не чувствовал "души", самого себя. "Я всегда пытался "втюхать" Лепсу свою концепцию, то, как вижу себя на сцене. Много раз пытался объяснить: хочется, чтобы на сцене происходило шоу. Ему же этого не нужно – он просто вышел, встал перед стойкой и поет. И никому ничего больше не требуется. Григорий Викторович всегда думал, что и мне нужно то же самое. Я же объяснял, мол, я – не вы, мне необходимы танцы, свет, видеоряд", – объяснил артист.В итоге, Буранов и Лепс разошлись. "Мы прекрасно расстались. Он как был прекрасным человеком, так и остается им. Я имею в виду качества, которые, несмотря на уровень его достижений, никуда не деваются. Все песни, которые были записаны, Григорий Викторович мне просто подарил. Причем могу записать даже те, которые он для меня покупал за очень большие деньги, но они не пошли в работу. И в этом в том числе и заключается его человечность, адекватность и правильная оценка происходящего. Думаю, что могу и сейчас обратиться к нему за советом", – убежден исполнитель.Данил Буранов не по наслышке знает, какой взрывной характер у . По его словам, в такие моменты он предпочитал уходить, потому что не хотел "это видеть". "Ему на самом деле очень тяжело – вокруг куча людей, но все они, по моему предположению, всего-навсего говорят лишь то, что Лепс хочет слышать. Частенько замечал. Боятся сказать как есть, – зная его характер и понимая, что могут быть последствия…. Спустя некоторое время после знакомства, стал обращать внимание, что вокруг происходит, и было реально его жаль. Даже если Григорий Викторович захочет услышать искренний ответ, честное мнение, вообще не факт, что его получит. И я считаю, что ему этой честности не хватает", – цитирует Данила Буранова .