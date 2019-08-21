Известная российская теннисистка поддержала приятельницу и
коллегу по цеху. Мария Шарапова выразила соболезнования американке Аманде
Анисимовой.
Известная российская теннисистка поддержала приятельницу и
коллегу по цеху. Мария Шарапова выразила соболезнования американке Аманде
Анисимовой.
Горюющая россиянка опубликовала скорбный пост в Twitter. "Мое сердце с тобой, Аманда", – написала Мария Шарапова.
Напомним, отец 17-летней Аманды – Константин Анисимов – был
найден мертвым вчера, 20 августа. Родственники скончавшегося не
комментируют трагедию, детали которой пока окутаны тайной.
Отметим, что Константин также являлся тренером юной теннисистки. Благодаря
советам родителя Анисимова сегодня является самым молодым игроком в топ-100
рейтинга Женской теннисной ассоциации, где занимает 24-е место. На Открытом
чемпионате Франции Анисимова добралась до полуфинала, где проиграла
представительнице Австралии Эшли Барти.
Добавим, что в начале августа российская теннисистка проиграла в первом круге турнира Торонто, призовой фонд которого
составляет 2,83 миллиона долларов, 23-летней представительнице Эстонии Анетт
Контавейт. В решающем туре, игре на брейк-пойнтах, эстонка сделала все
возможное, чтобы одержать победу, и это ей блестяще удалось – результат игры
составил 6:4.