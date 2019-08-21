Известная российская теннисистка поддержала приятельницу и коллегу по цеху. Мария Шарапова выразила соболезнования американке Аманде Анисимовой.

Известная российская теннисистка поддержала приятельницу иколлегу по цеху. Мария Шарапова выразила соболезнования американке АмандеАнисимовой.Горюющая россиянка опубликовала скорбный пост в Twitter. "Мое сердце с тобой, Аманда", – написала Мария Шарапова.Напомним, отец 17-летней Аманды – Константин Анисимов – былнайден мертвым вчера, 20 августа. Родственники скончавшегося некомментируют трагедию, детали которой пока окутаны тайной.Отметим, что Константин также являлся тренером юной теннисистки. Благодарясоветам родителя Анисимова сегодня является самым молодым игроком в топ-100рейтинга Женской теннисной ассоциации, где занимает 24-е место. На Открытомчемпионате Франции Анисимова добралась до полуфинала, где проигралапредставительнице Австралии Эшли Барти.Добавим, что в начале августа российская теннисистка проиграла в первом круге турнира Торонто, призовой фонд которогосоставляет 2,83 миллиона долларов, 23-летней представительнице Эстонии АнеттКонтавейт. В решающем туре, игре на брейк-пойнтах, эстонка сделала всевозможное, чтобы одержать победу, и это ей блестяще удалось – результат игрысоставил 6:4.