В Прямой эфир пришли мать и подруга Максима Гареева, который подозревается и уже сознался в убийстве блогерши Екатерины Семочкиной. Они рассказали о комплексах Максима, его долгах, бывшей подруге - тоже эскортнице, которая украла у него миллион, и оскорблениях, которыми осыпала его Катя.

В "Прямой эфир" пришли мать и подруга 34-летнего Максима Гареева, который подозревается и уже сознался в убийстве блогерши Екатерины Семочкиной.Фатима Гареева говорит, что понимает, насколько тяжело родителям Кати. Они знает, что такое потерять ребенка: ее старший сын из-за измены любимой девушки покончил с собой.Мать Максима рассказала, что ее сына Семочкина называла "нищебродом и уродом", что оскорбительно. Она считает, что в произошедшем виноваты и родители девушки, которые за ней "недоглядели".Если женщина, которая занималась проституцией, позволяла себе говорить такие вещи мужчинам, то несчастье могло произойти в любой момент.Если не Максим, так другой мужчина однажды бы сорвался, считает Гареева.По ее словам, Максим всегда стремился совершенствоваться, работал на хорошем предприятии в Челябинске, потом перебрался в Москву, взял ипотеку, хотел обустроить квартиру с любимой девушкой. Но в этом ему не везло.Знакомая Гареева рассказала, что предыдущая пассия – тоже "эскортница", которой он хотел помочь бросить это занятие и собирался строить с ней серьезные отношения, украла у него миллион.Мать Максима сообщила, что у ее сына – кредиты на несколько миллионов, но она сделает все, чтобы помочь ему, рассчитаться с долгами и может быть даже помочь семье Кати.Какие еще подробности о Гарееве рассказывают его мать и подруга? Что сам он говорит о Кате Семочкиной, раскаивается ли в содеянном?Была ли у него невеста, и какие комплексы он не мог из себя изжить? Зачем "перекраивал" свое тело, и кого еще преследовал, как маньяк?Продолжение расследования этой резонансной истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".