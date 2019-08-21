Многие усмотрели в словах Эммануэля Макрона о России как неотъемлемой части Европы, которые он произнес во время встречи с Владимиром Путиным, поддержку политического курса Москвы. Особенно остро это заявление восприняли на Украине.

Многие усмотрели в словах Эммануэля Макрона о России как неотъемлемой части Европы, которые он произнес во время встречи с Владимиром Путиным, поддержку политического курса Москвы. Особенно остро это заявление восприняли на Украине.На протяжении долгого времени массовые средства информации на Украине рассказывали своей аудитории о том, что весь западный мир горячо поддерживает Киев, одновременно с этим отказываясь иметь какие-либо дела с Москвой. При этом все более тесное сотрудничество России и стран Европы эти же журналисты, а также примкнувшие к ним многочисленные политики и эксперты, объясняли некоей изощренной иезуитской вежливостью.Однако переговоры президентов России и Франции настолько красноречиво показала ложность подобного рода установок, что даже самые одиозные деятели были вынуждены признать ошибочность этой концепции. "Встреча Путина и Макрона. Путину не просто помогают сохранить лицо, все гораздо хуже. Европейские лидеры мимикрируют под Путина", – на своей странице в Facebook заявила депутат Верховной рады Украины от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.Тот факт, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон фактически решили судьбу Украины, даже не пригласив Владимира Зеленского хотя бы в качестве наблюдателя, вызвал отдельный шок у украинской общественности. Ирина Геращенко выразила уверенность, что теперь европейские столицы начнут давить на Киев, чтобы он наконец начал выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений. И уже к началу 2020 года, уверена депутат, стоит ожидать снятия европейских санкций с России.Вся аналитика украинской народной избранницы построена на анализе заявлений Эммануэля Макрона, в особенности – его слова о Европе от Лиссабона до Владивостока. Дескать, исходя из этого принципа запад будет стремится выстраивать единый экономический и политический ландшафт на этой территории.При этом, судя по всему, особенно Ирину Геращенко возмутил тот факт, что Украина устроила у себя государственный переворот, развалила экономику и развязала гражданскую войну лишь для того, чтобы называться частью Европы, и, несмотря на все жертвы, так и не заслужила этого права. России же для всемирного признания своей европейской сути оказалось достаточно просто существовать.