Новый морской буксир Андрей Степанов для Минобороны достроят в Севастополе. Судну предстоят серьезные корпусные работы. Проводить их будут на местном морском заводе, сообщает служба информации Вести – Севастополь.

Новый морской буксир "Андрей Степанов" для Минобороны достроят в Севастополе. Судну предстоят серьезные корпусные работы. Проводить их будут на местном морском заводе, сообщает служба информации "Вести – Севастополь".В будущем судно будет буксировать корабли в морских и океанских зонах, тушить возгорания, а также снимать корабли с мели. На "Степанове" предусмотрено наличие вертолетной площадки для экстремальных ситуаций. Всего по этому проекту для Министерства обороны будет построено пять буксиров.Как рассказал главный инженер Сергей Седых, на судне установят необходимое для выполнения всех будущих задач оборудование, специальные средства связи, мачты. Работы будут вестись примерно 8 месяцев. Затем настанет время швартовых, заводских и государственных испытаний. Примерно в 2020 году корабль перейдет в пользование Черноморского флота.