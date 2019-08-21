Французский композитор Жюльен Готье, который путешествовал по канадской Аляске в рамках культурного проекта, погиб при нападении медведя гризли.

Французский композитор Жюльен Готье, который путешествовал по канадской Аляске в рамках культурного проекта, погиб при нападении медведя гризли.Как передает РИА Новости, об этом трагическом инциденте рассказал сайт France Musique.Отмечается, что 44-летний Готье, который сотрудничал с Симфоническим оркестром Бретани, а также регулярно участвовал в мероприятиях Парижской филармонии, путешествовал по Аляске со своей подругой Камиль Тоскани – биологом и фотографом.Они намеревались в рамках проекта "Путешествие на каноэ по великому канадскому северу, звуки, фото... и виолончель!" проплыть полторы тысячи километров по реке Маккензи.По словам Тоскани, в ночь на 15 августа медведь схватил ее спящего друга за шею и утащил из палатки в лес. Тело композитора было обнаружено в дикой местности на следующий день.