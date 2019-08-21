Отдых поющей телеведущей на Бали омрачил неприятный эпизод.
Ольга Бузова пережила нападение.
Отдых поющей телеведущей на Бали омрачил неприятный эпизод.
Ольга Бузова пережила нападение.
Знаменитость посетила уникальное место – балийский храм Улувату.
Он находится на вершине крутого утеса в 70 метрах над уровнем моря. Улувату – входит в шестерку важнейших храмов
острова. Вечером здесь можно посмотреть один из лучших аутентичных танцев – Кечак.
Отметим, что храм является домом для множества обезьян. Приматы
чувствуют себя хозяевами территории, поэтому творят, что хотят – их не выгоняют
и не наказывают.
Отметим, что именно от наглости балийских животных пострадала
наша Ольга Бузова. Гуляя по территории, знаменитость слишком близко подошла к
обезьянкам. Одна из греющихся на солнце мартышек, накинулась на певицу и отняла
у нее дорогие солнцезащитные очки от бренда Jimmy Choo.
"Она просто на меня на лицо набросилась. Вы что такие наглые,
вам не стыдно?" – вопила , пока обезьяна грызла дорогостоящий
аксессуар.
Очки удалось вернуть, их выменяли у мартышки на кусок мяса.
Получив обратно свою вещь, Ольга поняла, что она больше непригодна к использованию. Звезда подарила аксессуар приматам.
"На будущее, если вдруг вас позовут в храм Улувату, снимайте
очки, потому что только что с меня их наглым образом сняли. Сгрызли. Но есть
повод купить новые. Я всего лишь в них походила месяц", – рассказала в Stories своего Instagram.