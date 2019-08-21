Отдых поющей телеведущей на Бали омрачил неприятный эпизод. Ольга Бузова пережила нападение.

Отдых поющей телеведущей на Бали омрачил неприятный эпизод.Ольга Бузова пережила нападение.Знаменитость посетила уникальное место – балийский храм Улувату.Он находится на вершине крутого утеса в 70 метрах над уровнем моря. Улувату – входит в шестерку важнейших храмовострова. Вечером здесь можно посмотреть один из лучших аутентичных танцев – Кечак.Отметим, что храм является домом для множества обезьян. Приматычувствуют себя хозяевами территории, поэтому творят, что хотят – их не выгоняюти не наказывают.Отметим, что именно от наглости балийских животных пострадаланаша Ольга Бузова. Гуляя по территории, знаменитость слишком близко подошла кобезьянкам. Одна из греющихся на солнце мартышек, накинулась на певицу и отнялау нее дорогие солнцезащитные очки от бренда Jimmy Choo."Она просто на меня на лицо набросилась. Вы что такие наглые,вам не стыдно?" – вопила , пока обезьяна грызла дорогостоящийаксессуар.Очки удалось вернуть, их выменяли у мартышки на кусок мяса.Получив обратно свою вещь, Ольга поняла, что она больше непригодна к использованию. Звезда подарила аксессуар приматам."На будущее, если вдруг вас позовут в храм Улувату, снимайтеочки, потому что только что с меня их наглым образом сняли. Сгрызли. Но естьповод купить новые. Я всего лишь в них походила месяц", – рассказала в Stories своего Instagram.