Открытие сделали специалисты из Онкологического центра Моффитта в США. Они научились лечить пациентов с агрессивным и трудноизлечимым раком легких.

Открытие сделали специалисты из Онкологического центра Моффитта вСША. Они научились лечить пациентов с агрессивным и трудноизлечимым ракомлегких.Исследователи изучили клеточный путь, в котором участвует особенныйген KRAS, регулирующий рост и деление клеток. Мутации, которые затрагивают этотген, заставляют белок пропускать сигналы, предназначенные для прекращенияроста. В итоге клетки начинают бесконтрольно делиться.Одним из звеньев сигнальной цепи KRAS является белок BRAF. Так вотнаправленная на него терапия, как оказалось, является эффективной. Ученыепредположили, что киназа МЕК, также являющаяся частью пути KRAS, может статьеще одной возможной молекулярной мишенью для терапии от рака.Специалисты провели скрининг лекарственных веществ и пришли квыводу, что применение траметиниба (ингибитор МЕК) в сочетании с цитокинамиTNFα и IFNγ приводит к значительной гибели онкологических клеток, сообщает MedicalXpress. Ингибитор приводит к увеличению числарецепторов на клеточной поверхности, с которыми связывается TNFα.Кроме того, ученые обнаружили, что данная смесь в сочетании сингибитором контрольной точки PD-1 (повышает активность иммунитета) вызываетсильнейший регресс опухоли. В планах специалистов – проверить и другиекомбинации противораковых.Как писали "Дни.ру", в топ самых частых онкологических заболеваний вошли рак молочных желез, трахеи, бронхов и легких, рак кожи, рак предстательной железы и рак ободочной кишки.