Певица Наташа Королева и ее супруг Тарзан считаются одной из самых экстравагантных пар российского шоу-бизнеса. На днях они отметили счастливое событие.

Певица Наташа Королева и ее супруг Тарзан считаются одной из самых экстравагантных пар российского шоу-бизнеса. На днях они отметили счастливое событие.21 августа влюбленные отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказал танцор.Он опубликовал трогательное видео с женой. "Спасибо за 16 лет счастья!" – подписал ролик 49-летний артист.Королева не осталась в долгу и следом за мужем тоже выложила в Сеть поздравление. "Что бы там не говорили, что бы там не сочиняли и не придумывали, мы с тобой, мой сладусик, кайфуем, сексуем, шалим и зажигаем! А самое главное – любим друг друга с каждым годом все сильнее! Топазовая, говорят, у нас сегодня!", – отметила исполнительница.Напомним, брак с Тарзаном второй по счету в биографии певицы. Первым ее супругом стал композитор Игорь Николаев. Но пара распалась в 2000 году. Причиной этому послужили постоянные измены музыканта.Спустя год после ухода от первого мужа, Наташа встретила танцора. Они закрутили страстный роман, но, как оказалось, в первую бурную ночь исполнительница забеременела. Тарзан несказанно обрадовался этому известию и тут же позвал артисту замуж.