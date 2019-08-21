Российский спутник дистанционного зондирования земли Метеор-М передал первые метеоданные подразделению Восточного военного округа. Принимал информацию мобильный комплекс Сюжет-МБ, элементы которого размещены в восьми районах ВВО.

Российский спутник дистанционного зондирования земли "Метеор-М" передал первые метеоданные подразделению Восточного военного округа. Принимал информацию мобильный комплекс "Сюжет-МБ", элементы которого размещены в восьми районах ВВО, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны.Военные отметили, что благодаря спутниковым данным, точность прогноза погоды значительно повысилась, что облегчило работу, например, авиации.Напомним, спутник ДЗЗ "Метеор-М" был запущен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" 5 июля. Первые снимки поверхности Земли он передал уже 12 июля.