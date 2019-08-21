Новый гендиректор грузинской телекомпании Рустави 2 Паата Салия сообщил об увольнении нескольких журналистов, в том числе Георгия Габунии. Скандальную известность он получил после того, как в прямом эфире нецензурно высказался о президенте России Владимире Путине.

Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия сообщил о том, что "из-за конфликта интересов" уволены директор информационной службы телекомпании Нодар Меладзе и еще несколько журналистов, в том числе Георгий Габуния."Однако они на данном этапе находятся в отпусках", — цитирует РИА Новости слова Салии.Габуния получил скандальную известность после того, как в прямом эфире нецензурно высказался о президенте России Владимире Путине.Слова телеведущего осудили и власти, и простые граждане Грузии, а на стену дома, где живет Габуния, повесили позорную табличку.Ника Гварамия, который на тот момент был гендиректором телекомпании, заявил, что считает неприемлемым нецензурные высказывания в прямом эфире, но позицию Габунии разделяет.Уже вскоре у "Рустави 2" появился новый владелец — бизнесмен Кибар Халваши, который одним из первых своих распоряжений уволил Гварамию и назначил на должность гендиректора телеканала своего адвоката Паату Салию.Позднее грузинские бизнесмены заявили, что скандальное выступление Габунии поставило под угрозу отношения с Россией.Габуния, в свою очередь, заявил в грубой форме, что ему безразлично, будут ли грузинские вина и минеральная вода экспортироваться в Россию.В результате скандала Верховный суд Грузии передал оппозиционную телекомпанию Кибару Халваши.Тот, в свою очередь, пытался продать ее из-за долга в 24 миллиона долларов, но пока безрезультатно.