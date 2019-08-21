Звезда шоу Дом-2 спровоцировала слухи о помолвке с Романом Макеевым. Алена Рапунцель поделилась радостью с поклонниками в Stories своего Instagram-аккаунта.

Звезда шоу "Дом-2" спровоцировала слухи опомолвке с Романом Макеевым. Алена Рапунцель поделилась радостью с поклонникамив Stories своего Instagram-аккаунта.Участница телестройки, недавно представившая своегонового избранника, показала кольцо на безымянном пальце правой руки. "Вот так..)"– подписала кадр девушка, добавив смайлик-сердце.Отношения Алены Рапунцель и ее нового бойфренда развиваютсяочень быстро. Так, Роман Макеев заявил, что хочет, чтобы избранница родилаему дочь, сообщает "Вокруг ТВ". Сама звезды реалити-шоу не устает говорить отом, что она счастлива.Для многих поклонников "Дома-2"сюрпризом стал тот факт, что Роман Макеев уже сделал Алене предложение – онапоказала в микроблоге подаренное ей кольцо, – ведь известно, что он только Рапунцельпредложение. Ведь он совсем недавно расстался с женой и оставил 15-летнегосына.Как писали "Дни.ру", после того, как мужчинаофициально стал участником "Дома-2" (до этого он работал оператором нателепроекте – Прим. ред.), он во всеуслышание заявил, чтостанет его последней женщиной в жизни. По его словам, именно ради участницытелестройки он бросил семью. И его не пугает ни наличие маленького сына у девушки,ни то, что на проекте рядом с ними постоянно будет отец ребенка Илья Ябарров.Напомним, родила отИльи Яббарова сына, позже оставив возлюбленного. Некоторые поклонники звездышоу "Дом-2" настроены скептически. Они уверены, что участница проектаслишком быстро начала новые отношения, и ей следует сосредоточиться навоспитании ребенка.