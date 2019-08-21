Звезда шоу Дом-2 спровоцировала слухи о
помолвке с Романом Макеевым. Алена Рапунцель поделилась радостью с поклонниками
в Stories своего Instagram-аккаунта.
Звезда шоу "Дом-2" спровоцировала слухи о
помолвке с Романом Макеевым. Алена Рапунцель поделилась радостью с поклонниками
в Stories своего Instagram-аккаунта.
Участница телестройки, недавно представившая своего
нового избранника, показала кольцо на безымянном пальце правой руки. "Вот так..)"
– подписала кадр девушка, добавив смайлик-сердце.
Отношения Алены Рапунцель и ее нового бойфренда развиваются
очень быстро. Так, Роман Макеев заявил, что хочет, чтобы избранница родила
ему дочь, сообщает "Вокруг ТВ". Сама звезды реалити-шоу не устает говорить о
том, что она счастлива.
Для многих поклонников "Дома-2"
сюрпризом стал тот факт, что Роман Макеев уже сделал Алене предложение – она
показала в микроблоге подаренное ей кольцо, – ведь известно, что он только Рапунцель
предложение. Ведь он совсем недавно расстался с женой и оставил 15-летнего
сына.
Как писали "Дни.ру", после того, как мужчина
официально стал участником "Дома-2" (до этого он работал оператором на
телепроекте – Прим. ред.), он во всеуслышание заявил, что
станет его последней женщиной в жизни. По его словам, именно ради участницы
телестройки он бросил семью. И его не пугает ни наличие маленького сына у девушки,
ни то, что на проекте рядом с ними постоянно будет отец ребенка Илья Ябарров.
Напомним, родила от
Ильи Яббарова сына, позже оставив возлюбленного. Некоторые поклонники звезды
шоу "Дом-2" настроены скептически. Они уверены, что участница проекта
слишком быстро начала новые отношения, и ей следует сосредоточиться на
воспитании ребенка.