На переправе через Керченский пролив произошел любопытный инцидент. Сообщения о происшествии появилось после публикаций фотографии пустующего Крымского моста.

На переправе через Керченский пролив произошел любопытный инцидент. Сообщения о происшествии появилось после публикаций фотографии пустующего Крымского моста.На переправе появился посторонний объект. Новобрачные из России, поехавшие на медовый месяц на полуостров, повесили на Крымском мосту символический замок в форме сердечка.Для этого им пришлось останавливаться на трассе, что запрещено правилами. За создание аварийной ситуации на Крымском мосту молодоженам выписали штраф. Замок же придется спилить.В пресс-службе Крымского моста новобрачных поздравили со свадьбой. Вместе с тем их предупредили об опасности, так как молодожены ложно установили аварийный знак, создав тем самым угрозу ДТП."Напоминаем, что остановки на мосту запрещены. За нарушение правил дорожного движения установлен штраф", – говорится в сообщении пресс-службы .Ранее в сети появилась фотография опустевшей переправы. На снимке, размещенном в Сети украинским пользователем RoksolanaToday&Крым25%, на Крымском мосту видно только одно транспортное средство.Между тем за прошедший с момента открытия переправы год по ней проехали более пяти миллионов автомобилей. Неделю назад побил очередной рекорд – за сутки по нему проехали почти 36 тысяч автомобилей.