В этом году у Юлии Савичевой два некруглых юбилея – исполняется 5 лет ее законному браку и 15 лет со дня ее участия в песенном конкурсе "Евровидение". Об этом за кулисами фестиваля "Звезды "Русского радио", который в эти проходит в курортном Сочи, с певицей поговорил корреспондент "Дни.ру".В мае 2004 года Юлия Савичева представляла Россию на "Евровидении" в Турции с англоязычной песней Believe me и заняла там 11-е место (для сравнения, Алла Пугачева была на европейском смотре молодых исполнителей лишь 15-й, Алексей Воробьев – 16-м, Филипп Киркоров – 17-м). Но провалом то выступление Юля вовсе не считает. Более того, она не против снова штурмовать очередной конкурс молодых исполнителей."Это, конечно, очень волнительно и очень ответственно, – считает Савичева. – И соглашусь я туда снова ехать, только если не будет достойного кандидата и предложат мне. Тогда я подумаю об этом всерьез"."Я знаю, как в 2004 году вся страна болела за меня, поддерживала, и до сих пор люди любят и ждут песню Believe me, – убеждена Юля. – Я понимала, конечно, когда ехала в Турцию, что молодая, неопытная, что у меня очень сложный и опасный номер с намазанными краской танцорами. И сейчас, конечно, это было бы другое выступление. А тогда слава богу, что я хотя бы не упала на сцене. Помню, как я про себя молилась об этом".Певица уверяет, что не знает, как после "Евровидения" изменились ее гонорар и райдер (список бытовых и технических требований к устроителям концертов). "Этими вещами тогда ведал продюсерский центр (Максима Фадеева – Прим. ред.) и я ничего не решала, никогда в это не лезла, – призналась Юля. – А сейчас я занимаюсь всем сама и понимаю расклад".Понимает Савичева расклад и в семейной жизни – в этом году она отмечает "деревянную" свадьбу. "Пять лет пролетели как одно мгновение, – уверяет Юля. – Во многом это заслуга моего мужа (Александр Аршинов – музыкант, композитор, поэт, – Прим. ред). Знаете, в определенный момент жизни он отказался быть фронтменом, хотя у него тоже было будущее как у вокалиста, артиста. Саша решил быть за кулисами – сегодня он пишет музыку. Например, моя композиция "Goodbye, любовь" – его авторства".Помогать растить дочь семье творческих людей помогает мама супруга Савичевой. "Я безумно благодарна свекрови за то, что могу свободно работать, ездить с концертами, – признается Юля. – Она уже много лет с нами и не перестаю у нее учиться житейской мудрости".