Певица призналась подписчикам в Instagram в опасной зависимости. Ольга Орлова с трудом, но сумела отказаться от нее.

Певица призналась подписчикам в Instagram в опасной зависимости. Ольга Орлова с трудом, носумела отказаться от нее.Экс-солистка группы "Блестящие" рассказала, что решилана три месяца исключить из своего ежедневного рациона кофе. 41-летняя телеведущаяпроекта "Дом-2" до последнего времени не могла представить свою жизнь безкофе, который, как известно, в больших дозах опасен для организма.По словам артистки, она в один момент все-таки решилаотказаться от любимого напитка. Оказалось, сначала Ольге Орловой было достаточноодной-двух кружек в день. Однако со временем ежедневные "дозы" бодрящегонапитка росли."Но у меня дошло допяти-шести, и это стало отражаться на моем моторе. Я решила на три месяцаотказаться от него. Первые две недели было очень сложно: мигрень, и прочее, апотом – как огурчик! А как вы боретесь с вредными привычками?" -поинтересовалась у фолловеров. "А я кофе заменила на цикорий ивкусно и полезно!", "Я вредные привычки превращаю в полезные, изменив отношениек ним", "Очень сложно отказаться от сладкого, пока проигрываю", -поделились своим опытом и переживаниями пользователи соцсети.Отметим, часто балует поклонниковновыми фото в своем микроблоге. Однако исполнительницу часто обвиняют в злоупотреблении фотошопом.