Певица призналась подписчикам в Instagram в опасной зависимости. Ольга Орлова с трудом, но
сумела отказаться от нее.
Певица призналась подписчикам в Instagram в опасной зависимости. Ольга Орлова с трудом, но
сумела отказаться от нее.
Экс-солистка группы "Блестящие" рассказала, что решила
на три месяца исключить из своего ежедневного рациона кофе. 41-летняя телеведущая
проекта "Дом-2" до последнего времени не могла представить свою жизнь без
кофе, который, как известно, в больших дозах опасен для организма.
По словам артистки, она в один момент все-таки решила
отказаться от любимого напитка. Оказалось, сначала Ольге Орловой было достаточно
одной-двух кружек в день. Однако со временем ежедневные "дозы" бодрящего
напитка росли.
"Но у меня дошло до
пяти-шести, и это стало отражаться на моем моторе. Я решила на три месяца
отказаться от него. Первые две недели было очень сложно: мигрень, и прочее, а
потом – как огурчик! А как вы боретесь с вредными привычками?" -
поинтересовалась у фолловеров. "А я кофе заменила на цикорий и
вкусно и полезно!", "Я вредные привычки превращаю в полезные, изменив отношение
к ним", "Очень сложно отказаться от сладкого, пока проигрываю", -
поделились своим опытом и переживаниями пользователи соцсети.
Отметим, часто балует поклонников
новыми фото в своем микроблоге. Однако исполнительницу часто обвиняют в злоупотреблении фотошопом.