София Ротару недавно выступила на Славянском базаре в Витебске, где, по мнению фанатов, выглядела совершенно блистательно. Ходят слухи. что 72-летняя артистка буквально расцвела после того, как у нее появился молодой фаворит.

София Ротару недавно выступила на "Славянском базаре" в Витебске, где, по мнению фанатов, выглядела совершенно блистательно. Ходят слухи. что 72-летняя артистка буквально расцвела после того, как у нее появился молодой фаворит.По слухам, за Софией Ротару ухаживает бывший солист группы "Турбомода" Александр Попов. Примечательно, что популярный исполнитель никогда не скрывал своего восхищения "хуторянкой".Он уверял, что любит Софию Ротару с детства. А несколько лет назад певец даже предложил ей выйти за него замуж официально. По всей видимости, разница в возрасте в 33 года Александра Попова совсем не смущала."София Ротару никого не может оставить равнодушным, потому что она – настоящий вулкан. А я люблю женщин постарше, с голливудской улыбкой и сумасшедшей энергетикой. София Михайловна как раз такая. Она – настоящая мечта!" – цитирует восхищенного Александра Попова . В близком кругу говорят, что певец зачастил в Киев, где, говорят, в последние годы живет София Ротару."Ему повезло – у него белорусский паспорт, поэтому въезжать на территорию Украины он может беспрепятственно. Там он днюет и ночует. А когда у него спрашивают, что делает в Киеве, лишь улыбается в ответ", – рассказали близкие знакомые артиста.Вот и на "Славянском базаре" в Витебске, где блистала , отметился Александр Попов. Певец умудрился проникнуть в артистическом фойе, куда посторонних по указанию певицы не пускали. Александр сфотографировался с артисткой и выложил снимок в своем аккаунте в Instagram. "Коснувшись и обняв меня, я остолбенел и просто улыбнулся. Вокруг не было почти никого у гримерки, и вопрос послушай – послушай кто сейчас поет, не прозевать бы мой выход на сцену я смотел и утопал в этих красивых глазах не слыша вокруг ничего! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написал счастливый артист.