София Ротару недавно выступила на Славянском базаре в Витебске, где, по мнению фанатов, выглядела совершенно блистательно. Ходят слухи. что 72-летняя артистка буквально расцвела после того, как у нее появился молодой фаворит.
София Ротару недавно выступила на "Славянском базаре" в Витебске, где, по мнению фанатов, выглядела совершенно блистательно. Ходят слухи. что 72-летняя артистка буквально расцвела после того, как у нее появился молодой фаворит.
По слухам, за Софией Ротару ухаживает бывший солист группы "Турбомода" Александр Попов. Примечательно, что популярный исполнитель никогда не скрывал своего восхищения "хуторянкой".Он уверял, что любит Софию Ротару с детства. А несколько лет назад певец даже предложил ей выйти за него замуж официально. По всей видимости, разница в возрасте в 33 года Александра Попова совсем не смущала.
"София Ротару никого не может оставить равнодушным, потому что она – настоящий вулкан. А я люблю женщин постарше, с голливудской улыбкой и сумасшедшей энергетикой. София Михайловна как раз такая. Она – настоящая мечта!" – цитирует восхищенного Александра Попова . В близком кругу говорят, что певец зачастил в Киев, где, говорят, в последние годы живет София Ротару.
"Ему повезло – у него белорусский паспорт, поэтому въезжать на территорию Украины он может беспрепятственно. Там он днюет и ночует. А когда у него спрашивают, что делает в Киеве, лишь улыбается в ответ", – рассказали близкие знакомые артиста.
Вот и на "Славянском базаре" в Витебске, где блистала , отметился Александр Попов. Певец умудрился проникнуть в артистическом фойе, куда посторонних по указанию певицы не пускали. Александр сфотографировался с артисткой и выложил снимок в своем аккаунте в Instagram. "Коснувшись и обняв меня, я остолбенел и просто улыбнулся. Вокруг не было почти никого у гримерки, и вопрос послушай – послушай кто сейчас поет, не прозевать бы мой выход на сцену я смотел и утопал в этих красивых глазах не слыша вокруг ничего! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написал счастливый артист.