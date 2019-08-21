Внучка Саша не приедет на похороны актрисы. Родственники решили, что девочке лучше не видеть Александру Назарову в гробу.

Внучка Саша не приедет на похороны актрисы. Родственники решили, что девочке лучшене видеть Александру Назарову в гробу.Находившиеся рядом с артисткой в больнице впоследние месяцы люди рассказали, что Саша была соломинкой,которая ее все это время держала. Примечательно, что именно внучка вызвалаАлександре Назаровой скорую помощь 9 июля, когда той стало плохо на даче.Оказывается, десятилетняя девочка около месяца жила упредседателя дачного кооператива. А потом ребенка решили отправить в лагерь вАнапу, чтобы она лишний раз не переживала. Внучка звезды кино до сих пор находитсятам.О том, что ее любимая бабушка умерла, девочкерассказали подруги на отдыхе, увидев публикации в СМИ. "Сашарыдала. Но на похороны решили ее не привозить", – цитирует родню Саши сайт . Родственники рассказали, что у внучки непростой характер, поэтому реакция на смерть бабушки может быть самойнепредсказуемой.Родные скончавшейся знаменитости пообещали, чтодевочка останется жить в своей квартире, у нее есть второй опекун – сестра покойного мужа актрисы. Возможно, онаи будет жить с ней.Напомним, что тяжело болела и с июля находилась в больнице. Врачисделали 79-летней актрисе трахеостомию, однако стали отказывать другие органы.Артистка скончалась в реанимации. Причиной смерти названа полиорганнаянедостаточность.