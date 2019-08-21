Внучка Саша не приедет на похороны актрисы. Родственники решили, что девочке лучше
не видеть Александру Назарову в гробу.
Внучка Саша не приедет на похороны актрисы. Родственники решили, что девочке лучше
не видеть Александру Назарову в гробу.
Находившиеся рядом с артисткой в больнице в
последние месяцы люди рассказали, что Саша была соломинкой,
которая ее все это время держала. Примечательно, что именно внучка вызвала
Александре Назаровой скорую помощь 9 июля, когда той стало плохо на даче.
Оказывается, десятилетняя девочка около месяца жила у
председателя дачного кооператива. А потом ребенка решили отправить в лагерь в
Анапу, чтобы она лишний раз не переживала. Внучка звезды кино до сих пор находится
там.
О том, что ее любимая бабушка умерла, девочке
рассказали подруги на отдыхе, увидев публикации в СМИ. "Саша
рыдала. Но на похороны решили ее не привозить", – цитирует родню Саши сайт . Родственники рассказали, что у внучки непростой характер, поэтому реакция на смерть бабушки может быть самой
непредсказуемой.
Родные скончавшейся знаменитости пообещали, что
девочка останется жить в своей квартире, у нее есть второй опекун – сестра покойного мужа актрисы. Возможно, она
и будет жить с ней.
Напомним, что тяжело болела и с июля находилась в больнице. Врачи
сделали 79-летней актрисе трахеостомию, однако стали отказывать другие органы.
Артистка скончалась в реанимации. Причиной смерти названа полиорганная
недостаточность.