Герцоги Кембриджские и Сассекские пакуют чемоданы, чтобы
навестить королеву, которая отдыхает в Шотландии. Семьи Гарри и Уильяма решено
разместить в разных домах.
Герцоги Кембриджские и Сассекские пакуют чемоданы, чтобы
навестить королеву, которая отдыхает в Шотландии. Семьи Гарри и Уильяма решено
разместить в разных домах.
Елизавета II проводит время в уединенном поместье Балморал, куда обычно отправляется
устав от дворцовых интриг и городской суеты. Именно там, вдали от посторонних
глаз, монарх любит собирать членов своей семьи.
В конце августа королева ждет в гости своих детей: приедут принц
Чарльз, принц Эндрю, принц Эдвард и принцесса Анна с семьями. Не забыла
Елизавета и внуков – принц Уильям с женой и отпрысками, а также принц Гарри с
супругой и сыном – тоже получили приглашение.
Примечательно, но уже сейчас известно, что герцогов
Сассекских и герцогов Кембриджских планируют поселить в отдалении друг от
друга. Меган, Гарри и их сын Арчи будут жить в Биркхолле, который называют
"большим домом" королевы. Кейт Миддлтон, принц Уильям и их дети, Джордж,
Шарлотта и Луи, поселятся в гостевом коттедже Там-на-Гар, который расположен на
территории Балморала, сообщает .
Поговаривают, что такая необходимость возникла после публичного
заявления Гарри о детях. сказал журналистам, что он и его
жена не планируют становиться многодетными родителями. Мол, они ответственно подошли к этом у вопросу, к тому же планета и так
перенаселена.
По словам источника близкого к королевскому дому, слова
супруга задели герцогов Кембриджских. Они, как родители трех
малышей, восприняли их на свой счет.