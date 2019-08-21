Герцоги Кембриджские и Сассекские пакуют чемоданы, чтобы навестить королеву, которая отдыхает в Шотландии. Семьи Гарри и Уильяма решено разместить в разных домах.

Герцоги Кембриджские и Сассекские пакуют чемоданы, чтобынавестить королеву, которая отдыхает в Шотландии. Семьи Гарри и Уильяма решеноразместить в разных домах.Елизавета II проводит время в уединенном поместье Балморал, куда обычно отправляетсяустав от дворцовых интриг и городской суеты. Именно там, вдали от постороннихглаз, монарх любит собирать членов своей семьи.В конце августа королева ждет в гости своих детей: приедут принцЧарльз, принц Эндрю, принц Эдвард и принцесса Анна с семьями. Не забылаЕлизавета и внуков – принц Уильям с женой и отпрысками, а также принц Гарри ссупругой и сыном – тоже получили приглашение.Примечательно, но уже сейчас известно, что герцоговСассекских и герцогов Кембриджских планируют поселить в отдалении друг отдруга. Меган, Гарри и их сын Арчи будут жить в Биркхолле, который называют"большим домом" королевы. Кейт Миддлтон, принц Уильям и их дети, Джордж,Шарлотта и Луи, поселятся в гостевом коттедже Там-на-Гар, который расположен натерритории Балморала, сообщает .Поговаривают, что такая необходимость возникла после публичногозаявления Гарри о детях. сказал журналистам, что он и егожена не планируют становиться многодетными родителями. Мол, они ответственно подошли к этом у вопросу, к тому же планета и такперенаселена.По словам источника близкого к королевскому дому, словасупруга задели герцогов Кембриджских. Они, как родители трехмалышей, восприняли их на свой счет.