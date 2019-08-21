Президент Белоруссии Александр Лукашенко задумался о преемнике. Эксперты не исключают, что Батька может изменить Конституцию и передать власть одному из членов своей семьи.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко задумался о преемнике. Эксперты не исключают, что Батька может изменить Конституцию и передать власть одному из членов своей семьи.В ближайшие несколько лет республику ждет затяжная выборная кампания. Осенью этого года белорусы определят новый состав парламента, в конце лета следующего года пройдут президентские выборы, на которые скорее всего снова пойдет Лукашенко, а в 2021 году состоится голосование в местные органы власти.На этом фоне эксперты снова заговорили об изменениях в Конституцию. По мнению политолога Павла Усова, изменения могут касаться увеличения срока президентства, введения новых должностей, в том числе вице-президента.Если Лукашенко решится поменять главный закон страны, то сделать это он должен до выборов главы государства. "Чтобы с новыми полномочиями на новый срок", – пояснил аналитик в интервью "Белорусской правде".Усов сомневается, что глава государства в ближайшие годы покинет президентское кресло. " будет править пока в состоянии сидеть на президентском троне", – уверен аналитик.По его мнению, в республике будет реализовываться так называемый клановый сценарий передачи полномочий. "Конституция должна обеспечить переход власти от отца к сыну. Демократизировать систему он (Лукашенко. – Прим. ред.) не собирается", – заключил политолог.У Лукашенко три сына. Старший – 43-летний Виктор, курирующий силовой блок республики, средний – 39-летний Дмитрий, возглавляющий Президентский спортивный клуб, и младший – 14-летний Николай.Эксперты называют старшего сына вероятным преемником . А тот якобы в дальнейшем передаст "трон" младшему брату Николаю. Впрочем, позиции сильны и у людей не из семьи Батьки – министра иностранных дел Владимира Макея и главы верхней палаты белорусского парламента Михаила Мясниковича.