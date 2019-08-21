Один человек пострадал при нештатном приземлении воздушного шара в Дмитровском городском округе Московской области из-за сильных порывов ветра.

Один человек пострадал при нештатном приземлении воздушного шара в Дмитровском городском округе Московской области из-за сильных порывов ветра.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Подмосковью.Отмечается, что шар воздухоплавательного клуба "Magic flight", в котором находился пилот и шестеро пассажиров, повис на столбах рядом с коттеджным поселком "Позитив вблизи деревни Подосинки. После этого находящиеся в шаре спрыгнули на землю, причем, пилот получил травму ноги.К ликвидации происшествия привлекались 15 сотрудников и шесть единиц техники МЧС.