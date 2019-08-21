Микелла Абрамова намерена пойти на концерт знаменитой американской певицы, которая приедет в Россию. 11-летняя дочь Алсу в преддверии этого события перепела песню любимой исполнительницы.

Микелла Абрамова намерена пойти на концерт знаменитойамериканской певицы, которая приедет в Россию. 11-летняя дочь Алсу в преддверии этого события перепела песню любимой исполнительницы.Наследница артистки специально заказала из США мерч софициального сайта Айлиш. На своей странице в Instagram Микелла поделиласьснимками, на которых позирует в новой шапке и футболках с разными принтами.Кроме того, дочь Алсу перепела неизданный хит кумираAnother Stupid Song, исполнив ее под гавайскую гитару. "Наверное, ни для кого уже не секрет, чтоя большая поклонница творчества Billie Eilish. Я выучила наизусть всепесни из всех альбомов. Эта песня официально не была выпущена,но фанаты ее знают. Надеюсь, она войдет в новый альбом", —поделилась Микелла Абрамова.Многимпоклонникам понравилось то, как она спела композицию. "Микелла, ты большая молодец"! Сразу видно, ты стараешься","Какая ты умничка, восхищаюсь тобой! Только вперед", – высказалисьфолловеры. Однаконашлись и те, кто упрекнул девочку за подобное творчество. "Микелла, пиши свои песни! Ты – очень талантливая", "Не надоперепевать чужие песни, пой свои, своего сочинения", "Нио чем песни… Особенно, в таком исполнении", – прокомментировали видеоролик МикеллыАбрамовой подписчики.Отметим,что сейчас 17-летняя Айлиш находится на пике популярности. Ее трек Bad Guyвозглавил многие музыкальные чарты, включая Billboard Hot 100. Похоже,что поддалась ажиотажу вокруг артистки. Некоторые пользователисоцсети удивились тому, что именно трек этой артистки она перепела.