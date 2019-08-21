Полицейские традиционно поздравляют с началом нового учебного года воспитанников подшефных детских домов, социально-реабилитационных центров и ребят из семей, состоящих на учетах.

В рамках ежегодной благотворительной акции «Помоги собрать ребенка в школу» полицейские Владимирской области традиционно поздравляют с началом нового учебного года воспитанников подшефных детских домов, ребят из социально-реабилитационных центров и семей, состоящих на учетах.С добрыми пожеланиями упорства в учебе, сил для того, чтобы постигать новые знания, и, конечно, хороших оценок обратились к воспитанникам Кольчугинского социально-реабилитационного центра сотрудники ОМВД России по Кольчугинскому району. Вручая ребятам собранные заранее комплекты школьных принадлежностей, стражи порядка напоминали о самых важных правилах личной безопасности.В рамках акции полицейские также посетили подшефный Кольчугинский детский дом. Мальчишки и девчонки искренне поблагодарили стражей порядка за подарки, пообещав быть прилежными учениками.В преддверии нового учебного года в подшефный детский дом прибыли сотрудники ОМВД России по Собинскому району. К полицейским присоединились и члены общественного совета.Сотрудники ОГИБДД и ОРЛС вместе с общественниками вручили ребятам необходимые для учебы канцелярские принадлежности, памятки по ПДД и провели небольшую викторину, проверив, насколько хорошо будущие школьники знают правила дорожного движения.В ходе встречи сотрудники полиции поинтересовались у ребят, какую профессию они хотели бы выбрать в будущем. Несколько мальчишек и девчонок ответили, что будут стремиться стать коллегами полицейских.Акция «Помоги собрать ребенка в школу» продлится до конца августа.