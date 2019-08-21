Пенсионерка рассказала, что на Профсоюзной улице двое неизвестных отобрали у нее сумку...

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Тёплый Стан задержали двоих подозреваемых в грабеже в отношении пенсионерки.В дежурную часть территориального отдела полиции через службу «02» обратилась 83-летняя москвичка с заявлением о грабеже. Пенсионерка рассказала, что на Профсоюзной улице двое неизвестных отобрали у нее сумку с мобильным телефоном, после чего скрылись.В результате оперативно-розыскных мероприятий недалеко от места происшествия полицейскими патрульно-постовой службы были задержаны подозреваемые. Ими оказались двое приезжих мужчин в возрасте 24 и 29 лет.В настоящее время мобильный телефон изъят и возвращён потерпевшей.Следственным отделением ОМВД Росси по району Тёплый Стан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабёж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56