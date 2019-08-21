Тремя матчами стартовал раунд плей-офф футбольной Лиги чемпионов. На Кипре местный АПОЕЛ принимал голландский Аякс, который в минувшем сезоне добрался до полуфинала главного евротурнира и был явным фаворитом в этой паре. Тем не менее, хозяева смогли удержать нулевую ничью против голландцев – 0:0.

Тремя матчами стартовал раунд плей-офф футбольной Лиги чемпионов. На Кипре местный АПОЕЛ принимал голландский "Аякс", который в минувшем сезоне добрался до полуфинала главного евротурнира и был явным фаворитом в этой паре. Тем не менее, хозяева смогли удержать нулевую ничью против голландцев – 0:0.В двух других встречах был зафиксирован одинаковый счет 1:0 в пользу гостей. Чешская "Славия" в Румынии одолела местный ЧФР за счет гола Масопуста. А бельгийский "Брюгге" с тем же результатом завершил матч в Австрии против ЛАСК: победный мяч забил Ванакен.