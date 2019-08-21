Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый снимок. Подписчики не упустили возможности раскритиковать ее по всем фронтам.

Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый снимок. Подписчики не упустили возможности раскритиковать ее по всем фронтам.На фото супруга Евгения Плющенко позирует вместе со своей подругой Натальи Якимчик. Обе девушки облачены в черные слитные купальники и солнцезащитные очки."Наш цвет настроения – черный! Поздравляю мою подругу Нату с признанием ее творчества самой модной семьей мира – семьей Кардашьян!", – подписала пост звезда.Подписчики Рудковской стали досконально изучать кадр в поиске недостатков. И нашли. Первыми под удар попали ноги продюсера."А коленки уже пора преобразить. Все ничего, но эти сморщенные колени...", "Да, у Яны действительно коленки потертые, кожа висит", "Привет, морщинистые коленки", "Когда-то Деми Мур убрала себе дряблые колени с помощью операции, вам надо с ней посоветоваться по поводу процедуры, вам уже пора сделать тоже самое", – ехидно отмечали злопыхатели."Отстой. Старые тетки показывают жопы, мозгов совсем нет", – высказался критик.Яну и Наталью также обвинили в чрезмерной откровенности. "Блин! Ну это уже перебор! Не этично все это", "Слишком вульгарно!", "Реально! Жизнь у богатых убогая! Либо голые жопы, либо дразниловка для бедных – роскошные явства!", – не унимались пользователи Сети.