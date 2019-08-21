В сегодняшнем выпуске ток-шоу Прямой эфир на телеканале Россия 1 рассказали об уроженце Брянской области – Алексее Степанове. Мужчина заработал состояние, собирая деньги на лечение детей, которых не существует.

В сегодняшнем выпуске ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия1" рассказали об уроженце Брянской области – Алексее Степанове. Мужчиназаработал состояние, собирая деньги на лечение детей, которых не существует.В студии Андрея Малахова появился Анатолий Мунтяну. Мужчинарассказал, что Алексей Степанов состоял в незарегистрированных отношениях сматерью его шестилетней внучки Лизы. Житель Брянской области использовал фото девочкидля сбора средств. Алексей выдавал себя отца Лизы, и просил на еелечение 12 миллионов рублей.По словам Мунтяну, его внучка никогда не страдала болезнями,требующими такого дорогостоящего лечения. Анатолий считает Алексея мошенником,и говорит о его уголовном прошлом."Когда он был задержан в Чеченской республике, там у негонашли 15 миллионов рублей, фиктивные паспорта, фиктивные документы", – сообщил взволнованныйдедушка шестилетней Лизы в студии ток-шоу "Прямой эфир".Алексей Степанов тоже приехал на съемочную площадку программы АндреяМалахова. Уроженец Брянской области гордо сообщил присутствующим, что работаетпо договору с благотворительной организацией. По его словам, именно по заданию некого фонда он расклеивает объявления с мольбами о помощи и просит деньги упассажиров общественного транспорта. Степанов подчеркнул, что с собирает большедвух-трех тысяч рублей с одного автобуса."Ни одним судом за 12 лет моей деятельности моя винаустановлена не была. Более того, в каждом городе я бываю в милиции в полиции,меня проверяют, все мои документы и все остальное", – отметил Степанов.Отметим, что Алексей занимается "сбором средств" не только усебя на родине – он успел наследить в Шахтах, Ижевске, Архангельске, Кирове, Ноябрьскеи Нефтеюганске. В каждом городе Степанов работает по одной и той же схеме:представляется безутешным отцом умирающего ребенка, берет деньги унеравнодушных жителей, а после исчезает.Эксперты ток-шоу единодушно заявили, что Степановуместо в тюрьме, так как он манипулирует сердобольными россиянами, отбирает уних последнее, Алексея назвали мерзавцем, негодяем и уголовником.В конце ток-шоу уроженец Брянской области признал, что обманываетлюдей, однако заявил, что делает это ради благой цели. Степанов считает, что поступаетправильно."То, что я хожу по автобусам, я хожу, действительно, свымышленными фотографиями, сделанными в фотошопе, – это не реальные дети,действительно я собираю эти деньги. Приходя домой, я набираю номер телефона детскогодома в этом городе и все то, что я заработал, помимо одной-двух тысяч рублей,которые я кладу к себе в карман, чтобы жить, передвинуться и где-то ночевать,но остальное, что я заработал, я отдаю в детские дома", – сказал Степанов присутствующим в студии"Алексей, я знаю, чего вы добиваетесь, вы просто устали бытьна свободе и хотите немножко вернуться за решетку. Я думаю, совместнымиусилиями мы поможем вам это сделать", – прокомментировал заявление Алексея Степановаведущий Андрей Малахов.