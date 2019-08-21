В сегодняшнем выпуске ток-шоу Прямой эфир на телеканале Россия
1 рассказали об уроженце Брянской области – Алексее Степанове. Мужчина
заработал состояние, собирая деньги на лечение детей, которых не существует.
В сегодняшнем выпуске ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия
1" рассказали об уроженце Брянской области – Алексее Степанове. Мужчина
заработал состояние, собирая деньги на лечение детей, которых не существует.
В студии Андрея Малахова появился Анатолий Мунтяну. Мужчина
рассказал, что Алексей Степанов состоял в незарегистрированных отношениях с
матерью его шестилетней внучки Лизы. Житель Брянской области использовал фото девочки
для сбора средств. Алексей выдавал себя отца Лизы, и просил на ее
лечение 12 миллионов рублей.
По словам Мунтяну, его внучка никогда не страдала болезнями,
требующими такого дорогостоящего лечения. Анатолий считает Алексея мошенником,
и говорит о его уголовном прошлом.
"Когда он был задержан в Чеченской республике, там у него
нашли 15 миллионов рублей, фиктивные паспорта, фиктивные документы", – сообщил взволнованный
дедушка шестилетней Лизы в студии ток-шоу "Прямой эфир".
Алексей Степанов тоже приехал на съемочную площадку программы Андрея
Малахова. Уроженец Брянской области гордо сообщил присутствующим, что работает
по договору с благотворительной организацией. По его словам, именно по заданию некого фонда он расклеивает объявления с мольбами о помощи и просит деньги у
пассажиров общественного транспорта. Степанов подчеркнул, что с собирает больше
двух-трех тысяч рублей с одного автобуса.
"Ни одним судом за 12 лет моей деятельности моя вина
установлена не была. Более того, в каждом городе я бываю в милиции в полиции,
меня проверяют, все мои документы и все остальное", – отметил Степанов.
Отметим, что Алексей занимается "сбором средств" не только у
себя на родине – он успел наследить в Шахтах, Ижевске, Архангельске, Кирове, Ноябрьске
и Нефтеюганске. В каждом городе Степанов работает по одной и той же схеме:
представляется безутешным отцом умирающего ребенка, берет деньги у
неравнодушных жителей, а после исчезает.
Эксперты ток-шоу единодушно заявили, что Степанову
место в тюрьме, так как он манипулирует сердобольными россиянами, отбирает у
них последнее, Алексея назвали мерзавцем, негодяем и уголовником.
В конце ток-шоу уроженец Брянской области признал, что обманывает
людей, однако заявил, что делает это ради благой цели. Степанов считает, что поступает
правильно.
"То, что я хожу по автобусам, я хожу, действительно, с
вымышленными фотографиями, сделанными в фотошопе, – это не реальные дети,
действительно я собираю эти деньги. Приходя домой, я набираю номер телефона детского
дома в этом городе и все то, что я заработал, помимо одной-двух тысяч рублей,
которые я кладу к себе в карман, чтобы жить, передвинуться и где-то ночевать,
но остальное, что я заработал, я отдаю в детские дома", – сказал Степанов присутствующим в студии
"Алексей, я знаю, чего вы добиваетесь, вы просто устали быть
на свободе и хотите немножко вернуться за решетку. Я думаю, совместными
усилиями мы поможем вам это сделать", – прокомментировал заявление Алексея Степанова
ведущий Андрей Малахов.