Артист обеспокоен самочувствием наследницы. Валерий Меладзе
попросил дочь изменить режим питания.
Артист обеспокоен самочувствием наследницы. Валерий Меладзе
попросил дочь изменить режим питания.
У вокалиста пятеро детей. Три дочери – Инга, София и Арина –
родились в первом браке артиста с Ириной Малухиной. Двоих сыновей – Константина
и Луку – Валерию Меладзе подарила вторая супруга Альбина Джанабаева.
Несмотря на то, что Инга, София и Арина уже совсем взрослые,
певец не перестает опекать их. Артист часто проводит время вместе с
наследницами и следит за их аккаунтами в соцсетях.
Например, недавно, в комментариях к публикации 20-летней
Софии в Instagram, отчитал отпрыска, написав, что девушке "пора кушать нормально".
Тем самым артист согласился с высказыванием старшей наследницы – Инги, которая
ранее попросила сестру пересмотреть питание, так как ее худоба уже становится
нездоровой.
"Софьюшка, Инга права. Пора кушать нормально", – отметила
звезда.
Отметим, что не похожа на других представителей
"золотой молодежи". Наследница звезды не стремится к публичности. Как сообщает
издание , 20-летняя София закрыла свой профиль в Instagram от
посторонних.
Напомним, не так давно появились слухи о том, что старшая
дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем – марокканским журналистом Нури Вергезе. По
словам друзей наследницы звезды, отношения супругов изжили себя. Сама Инга
до сих пор не может смириться с мыслью о разрыве и старается не обсуждать эту
тему с близкими.