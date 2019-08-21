Артист обеспокоен самочувствием наследницы. Валерий Меладзе попросил дочь изменить режим питания.

Артист обеспокоен самочувствием наследницы. Валерий Меладзепопросил дочь изменить режим питания.У вокалиста пятеро детей. Три дочери – Инга, София и Арина –родились в первом браке артиста с Ириной Малухиной. Двоих сыновей – Константинаи Луку – Валерию Меладзе подарила вторая супруга Альбина Джанабаева.Несмотря на то, что Инга, София и Арина уже совсем взрослые,певец не перестает опекать их. Артист часто проводит время вместе снаследницами и следит за их аккаунтами в соцсетях.Например, недавно, в комментариях к публикации 20-летнейСофии в Instagram, отчитал отпрыска, написав, что девушке "пора кушать нормально".Тем самым артист согласился с высказыванием старшей наследницы – Инги, котораяранее попросила сестру пересмотреть питание, так как ее худоба уже становитсянездоровой."Софьюшка, Инга права. Пора кушать нормально", – отметилазвезда.Отметим, что не похожа на других представителей"золотой молодежи". Наследница звезды не стремится к публичности. Как сообщаетиздание , 20-летняя София закрыла свой профиль в Instagram отпосторонних.Напомним, не так давно появились слухи о том, что старшаядочь Валерия Меладзе рассталась с мужем – марокканским журналистом Нури Вергезе. Пословам друзей наследницы звезды, отношения супругов изжили себя. Сама Ингадо сих пор не может смириться с мыслью о разрыве и старается не обсуждать этутему с близкими.