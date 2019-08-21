Памятника при жизни удостаиваются немногие – такой был у Иосифа Кобзона в Донецке, есть у Виктора Сухорукова в Орехово-Зуеве, а теперь появился у Андрея Григорьева-Аполлонова в Сочи. Перед выступлением на фестивале Звезды Русского радио артист торжественно перерезал ленточку перед изваянием.

Памятника при жизни удостаиваются немногие – такой был у Иосифа Кобзона в Донецке, есть у Виктора Сухорукова в Орехово-Зуеве, а теперь появился у Андрея Григорьева-Аполлонова в Сочи. Перед выступлением на фестивале "Звезды "Русского радио" артист торжественно перерезал ленточку перед изваянием.У дома номер 6 по Курортному проспекту Сочи вечером 20 августа было не протолкнуться. Все пребывающие люди не понимали, почему и за чем такая очередь. А первые ряды уже тянули к бронзовому изваянию руки, пытаясь дотронуться до коленки, руки или даже до ширинки. Причинное место, кстати, судя по блеску, пользовалось особой популярностью у верящих в чудеса граждан."Скажите, а что надо тереть все-таки, что правильно?" – спрашивала окружающих дородная дама и тащила за собой девочку. "Смотря, что вам нужно – мужа, любовника, детей или ума" – отвечали весельчаки. "Баба, а целовать его надо как в церкви иконы?" – спрашивала кроха, показывая на памятник. Вдовы, разведенки и геи на протяжении часа загадывали у памятника самое сокровенное – такого же хорошего мужика, как этот увековеченный в скульптуре артист.Такого ажиотажа не ожидал, кажется, даже сам виновник собрания – участник группы "Иванушки Int." Андрей Григорьев-Аполлонов. Но флешмоб под двусмысленным названием "потри рыжего" принял с удовольствием. "Они бы предложили еще "погонять лысого" – ворчал кто-то в толпе. Но его недовольство было заглушено осчастливленными прикосновением к рыжему "Иванушке" – человеку и памятнику."Мои родители переехали в Сочи в 60-х годах прошлого века, я родился тут, помню каждый камень", – объяснил певец появление своего изваяния в центре курортной столицы.Монумент получился необычный – Андрей словно бы стоит на куске метеорита и сам же держит метеорит в руке. Но есть у него и практическая функция – он распыляет пары воды, создавая приятный микроклимат вокруг. Для субтропического города это очень актуально."Я памятник себе воздвиг нерукотворный, / К нему не зарастет народная тропа, / Вознесся выше он главою непокорной / Александрийского столпа", – писал Александр Пушкин. Памятник Андрею Григорьева-Аполлонова вполне себе рукотворный. Но вот будет ли тропа к нему пользоваться популярностью через столетия, как к "нашему всему"?..