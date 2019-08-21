В Фейсбуке президента Франции после встречи с президентом России появился пост на русском языке. В нем Эммануэль Макрон пишет о вере в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока, и о том, что Россия — очень глубоко европейская страна.

В "Фейсбуке" президента Франции после встречи с президентом России появился пост на русском языке.В нем Эммануэль Макрон пишет о вере "в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока", и о том, что "Россия — очень глубоко европейская страна".Президент Франции также высказывает убежденность в том, что "в ходе этого многостороннего переустройства" странам "надлежит разработать архитектуру безопасности и доверия между Европейским Союзом и Россией".Накануне те же мысли он выразил во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.В общей сложности переговоры Путина и Макрона в Брегансоне продолжались больше двух с половиной часов.За это время лидеры России и Франции обсудили все основные важные события в мире, президент России также ответил на ряд вопросов президента Франции о происходящем в нашей стране.