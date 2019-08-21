События в жизни звезд сменяются так стремительно, что порой бывает сложно уследить. Громкие заявления, шумные разборки, известия о новых романах и разрывах – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 августа 2019 года, читайте в специальной подборке Дни.ру.

События в жизни звезд сменяются так стремительно, что порой бывает сложно уследить. Громкие заявления, шумные разборки, известия о новых романах и разрывах – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 августа 2019 года, читайте в специальной подборке "Дни.ру".Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов производят впечатление примерной пары. Однако, как недавно призналась сама актриса, их отношения далеки от идеальных.Регина Тодоренко рассказала, что часто ссорится с супругом. Она даже обратилась за помощью к психологу.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 августа 2019 года, читайте в и специальных .