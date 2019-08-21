Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра страны Джузеппе Конте и предложил ему продолжать исполнять обязанности главы правительства до завершения политического кризиса.

Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра страны Джузеппе Конте.Как сообщает РИА Новости, беседа продолжалась около 15 минут. Президент предложил Конте продолжать исполнять обязанности главы правительства до завершения политического кризиса.Политический кризис в стране начался 8 августа, когда лидер партии "Лига" Маттео Сальвини заявил о расколе коалиции и потребовал проведения досрочных выборов. 21 августа Конте проведет консультации со спикерами обеих палат парламента и представителями основных политических партий.