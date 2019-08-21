Президент России Владимир Путин потребовал решить проблемы первичного звена здравоохранения.Он отметил, что россияне по-прежнему не удовлетворены уровнем и качеством работы первичного звена, жалуются на плохие условия, нехватку специалистов и большие очереди.

Президент России Владимир Путин потребовал решить проблемы первичного звена здравоохранения. Об этом он заявил на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".Глава государства предложил рассмотреть, как соотносятся ожидания и потребности населения с мероприятиями, запланированными в нацпроекте "Здравоохранение". Он отметил, что россияне по-прежнему не удовлетворены уровнем и качеством работы первичного звена, жалуются на плохие условия, нехватку специалистов и большие очереди. В свою очередь медицинские работники недовольны низкой зарплатой и высокой нагрузкой.Сейчас в стране не хватает более 25 тысяч врачей и более 130 тысяч среднего медперсонала, не менее остро стоит проблема материально-технической базы поликлиник и амбулаторий. Путин сказал, что необходимо детально проработать имеющиеся проблемы и найти эффективные способы их решения.Также президент напомнил, что в 2018 году вне зоны доступности первичного звена здравоохранения находились 499 населенных пунктов, в каждом из которых проживают от 100 до 2000 человек. Он потребовал, чтобы к 2021 году учреждениями первичного звена должно быть охвачено 100 процентов населенных пунктов.По словам президента, на реализацию нацпроекта запланировано 1 триллион 367 миллиардов рублей, в том числе на первичное здравоохранение будет выделено 237,5 миллиарда рублей."Это существенные ресурсы, которые должны быть истрачены с умом и должны дать хороший результат", — подчеркнул Путин.