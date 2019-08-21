Международные отношения в Арктике и перспективы возвращения к конструктивному диалогу с Евросоюзом обсудят лидеры России и Финляндии.

Международные отношения в Арктике и перспективы возвращения к конструктивному диалогу с Евросоюзом обсудят лидеры России и Финляндии. Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.Последний раз лидеры общались летом прошлого года в Сочи, где проходил международный арктический форум, напоминает телеканал "Россия 24".По информации пресс-службы Кремля, на этот раз речь пойдет в том числе об инициативе Саули Ниинистё обеспечить безопасность полетов над Балтикой. Кроме того, в центре будут отношения двух стран в экономике и природоохранной сфере. Сейчас на финском рынке работают около трех тысяч компаний с российским участием. Объем финских инвестиций в нашу экономику за год превысил четыре миллиарда долларов.