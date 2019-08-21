На публике президент Украины Владимир Зеленский пытается казаться уверенным и авторитетным политиком. Но на деле лидер Незалежной испытывает страх перед определенными людьми, которые могут доставить ему серьезные неприятности.

На публике президент Украины Владимир Зеленский пытается казаться уверенным и авторитетным политиком. Но на деле лидер Незалежной испытывает страх перед определенными людьми, которые могут доставить ему серьезные неприятности.Глава украинского государства боится кучки радикалов, которые взяли власть над улицей. С таким заявлением в эфире телеканала ZIK выступил киевский политолог Михаил Погребинский.По словам эксперта, Зеленский желает достичь мира в Донбассе, но его намерения наталкиваются на сопротивление со стороны части его окружения и общественности. Погребинский напомнил, что на президентских выборах четверть избирателей проголосовали за бывшего главу государства Петра Порошенко, и эти люди настроены на мир исключительно на условиях Киева.Кроме того, приходится учитывать фактор националистов. Радикалы на последних парламентских выборах не смогли преодолеть проходной барьер в Верховную раду, но они по-прежнему обладают серьезным потенциалом в уличных акциях."Похоже на то, что Зеленский их боится. Если бы так не было, то его команда была бы немножко другой", – предположил Погребинский.Отношения Зеленского с националистами обострились после отказа президента проводить традиционный военный парад в честь Дня независимости 24 августа. В ответ радикалы пригрозили провести альтернативные шествие.Озлобленные военнослужащие могут свергнуть . Об этом предупредил украинский музыкант и шоумен Владимир Быстряков.