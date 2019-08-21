Анастасия Волочкова в откровенном интервью высказалась о своих отношениях с дочкой-подростком Ариадной и о втором ребенке. Скандально известная балерина отказалась от него, не желая тратить ни времени, ни сил, ни нервов.

Анастасия Волочкова в откровенном интервью высказалась о своих отношениях с дочкой-подростком Ариадной и о втором ребенке. Скандально известная балерина отказалась от него, не желая тратить ни времени, ни сил, ни нервов.Анастасия Волочкова пришла на вечернее шоу Аллы Довлатовой и откровенно рассказала о том, что происходит в ее личной жизни. На днях она вернулась из Греции, где отдыхала после премьеры своего спектакля "Балерина в зазеркалье цирка". Танцовщица работала над постановкой по восемь часов в день, поэтому теперь с гордостью демонстрирует постройневшую фигуру. Но не только из-за заботы о внешности Анастасия Волочкова не желает рожать второго ребенка."У меня есть дочь – и я больше не хочу детей. Потому что я самую главную роль своей жизни исполнила – это материнство, и видя, как моя мама пыталась манипулировать моей дочерью, дождавшись того возраста, когда это стало возможно – шестилетия, я просто не хочу, чтобы это повторилось", – объяснила Анастасия Волочкова, у которой крайне непростые отношения с матерью.Балерина призналась, что хочет посвятить жизнь творчеству. У нее полно планов. "На рождение ребенка я не хочу больше тратить силы, время и нервы, главное, потом", – со смешком добавила артистка.Отметим, что от гражданского мужа Игоря Вдовина у Анастасии есть 13-летняя дочь Ариадна. Кстати, сейчас, после расставания родителей, девочка много времени проводит с отцом. Да и вообще, в городе, по словам балерины, Арише жить удобнее. "У нее школа на Ходынке, у нее подружки, конным спортом она занимается", – рассказала Анастасия.С дочкой у балерины очень крепкие отношения, несмотря на муссирующиеся в СМИ прямо противоположные слухи. "Если кто-то хочет нас разрушить, это не получится ни у кого, потому что наши отношения с Аришей невозможно разделить. Она моя большая поддержка", – заявила Анастасия Волочкова.