Телеведущая Регина Тодаренко и певец Влад Топалов недавно официально зарегистрировали их отношения. И хотя пара кажется идеальной на первый взгляд, у них не так уж все гладко.

Телеведущая Регина Тодаренко и певец Влад Топалов недавно официально зарегистрировали их отношения. И хотя пара кажется идеальной на первый взгляд, у них не так уж все гладко.Как оказалось, супруги обратились к психологу за помощью. ИХ конфликты настолько сильны, что они не могут самостоятельно их уладить.Материал дополняется