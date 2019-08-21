РФ и КНР созвали заседание Совета Безопасности ООН в связи с планами США относительно разработки и размещения ракет среднего радиуса действия. Ожидается, что встреча пройдет в четверг, 22 августа.

РФ и КНР созвали заседание Совета Безопасности ООН в связи с планами США относительно разработки и размещения ракет среднего радиуса действия. Ожидается, что встреча пройдет в четверг, 22 августа. Об этом СМИ сообщил исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.19 августа Пентагон заявил об испытании крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года. ДРСМД запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров, он перестал действовать 2 августа, напоминает РИА Новости.Исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти сообщил, что Соединенные Штаты занимаются разработкой гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой, подпадавшей ранее под действие ДРСМД.МИД России обратил внимание на то, что при испытании ракеты использовалась пусковая установка Mk-41 (такие стоят на военной базе США в Румынии). Москва расценила это как подтверждение того, что данные установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет. В свою очередь Пентагон подтвердил, что для испытаний действительно использовалась установка Mk-41, но другой конфигурации (отличной от стоящей в Румынии).В начале текущего года США объявили об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвинив Россию в его нарушении. Кремль отвергает все обвинения. В начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия не единожды заявляла, что условия соглашения выполняет полностью.