Татьяна Навка поделилась радостью с поклонниками. Она обнародовала фотографии, сделанные вскоре после родов.

Татьяна Навка поделилась радостью с поклонниками. Она обнародовала фотографии, сделанные вскоре после родов.Сегодня, 21 августа, Татьяна Навка и ее супруг, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков получают поздравления. Их дочке Надежде исполнилось пять лет. Счастливая фигуристка в честь такого события обнародовала фотографии, на которых запечатлена с мужем и новорожденной вскоре после родов. Снимки спортсменка опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram."Мое счастливое утро пять лет назад! 👼✨ Наш маленький комочек счастья, нежности и чистоты, который перевернул нашу жизнь и дал новые силы, эмоции, энергию, любовь!!! 💞 С каждым годом наш ангел растет, даря все новые ощущения от каждого своего шага! 🙏 Это вечная любовь, вмешающая в себя бесконечное число граней эмоций и силы чувств!!! 💖 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написала Татьяна Навка.Одной из первых прославленную фигуристку поздравила ее коллега, а также певица и телеведущая Анна Семенович. Отметим, что у спортсменки есть старшая дочь Александра. Она родилась, когда Татьяна Навка состояла в браке с фигуристом Александром Жулиным. Интересно, что несмотря на расставание спортсмены сумели сохранить человеческие отношения.Дочь Татьяны Навки от первого брака привыкла к новому мужу своей матери. Песков относится к ней как к родной – помогает и во всем поддерживает. Фигуристка рассказывала, что иногда между ними случаются ссоры, но в конце они всегда мирятся. Супруги также воспитывают детей Пескова от предыдущих браков: троих сыновей и дочь. "У нас все прекрасно, хорошие отношения. С нами живут и дети Дмитрия Сергеевича. Воспитываем, ругаем, любим, отдыхаем. Я принимаю всех его детей", – заключила она.Что касается Анны Семенович, то 39-летняя артистка пока не стала мамой. В недавнем разговоре со своими поклонниками она призналась, что родит только в том случае, когда найдет достойного мужчину.