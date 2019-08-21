Совет Безопасности ООН проведет внеочередное заседание касательно ракетных разработок Соединенных Штатов. Встреча состоится 22 августа.

Совет Безопасности ООН проведет внеочередное заседание касательно ракетных разработок Соединенных Штатов. Встреча состоится 22 августа.Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия и Китай отправили запрос на проведение заседания после заявления Соединенных Штатов о планах по созданию и размещению ракет среднего радиуса действий. Он отметил, что встреча пройдет в четверг, 22 августа.Материал дополняется.