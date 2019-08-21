Министерство обороны России признало сохранение напряженности в обстановке на западном стратегическом направлении. Эксперты оценили мечты США о мгновенном глобальном ударе по своим оппонентам.

Министерство обороны России признало сохранение напряженности в обстановке на западном стратегическом направлении. Эксперты оценили мечты США о мгновенном глобальном ударе по своим оппонентам.Среди вызовов, которым необходимо противостоять российским военным, обращает на себя внимание усиление военного присутствия НАТО в Восточной Европе. Как заметил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, также отнестись внимательнее к данному направлению заставляет размещение в Польше и Румынии системы ПРО и углубление военного сотрудничества Североатлантического альянса со скандинавскими странами.Эксперты согласны с выводами министра обороны России – геополитическая конфигурация противостояния России и НАТО обостряется. "Здесь виновником, наверное, все-таки являются Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс в целом", – цитирует военного политолога, заведующего кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрея Кошкина.Он отметил, что противоракетная оборона НАТО, размещенная в Польше и Румынии, является не частью оборонительной системы, а передовым элементом нападения. "Мечта о мгновенном глобальном ударе не дает спокойствия ни США, ни блоку НАТО", – уверен эксперт. Согласно его оценке, речь идет о некоем превентивном ударе, с помощью которого Вашингтон намерен вывести из строя российскую оборону и в принципе жизнь на территории нашей страны, а затем с помощью системы ПРО ликвидировать возможный ответ на агрессию."Эта концепция и вызывает серьезную озабоченность на европейском континенте, потому что она дестабилизирует ситуацию и серьезно угрожает миру и европейским государствам", – подчеркнул Андрей Кошкин.Подобные смертельно опасные провокации, добавил он, заставляют России адекватно реагировать на рост угроз, что, в свою очередь, вновь обостряет ситуацию. При этом США разрушают любые инструменты, которые могли бы хоть как-то сдержать новую гонку вооружения и новые антироссийские провокации.