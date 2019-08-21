Дмитрий Шепелев выступил с сообщением. Популярный телеведущий отмечает важную дату.

Дмитрий Шепелев выступил с сообщением. Популярный телеведущий отмечает важную дату.В последнее время Дмитрий Шепелев невероятно активен в социальной сети Instagram. Ведущий скандально известной передачи на Первом канале "На самом деле" делится с многочисленными подписчиками подробностями своей частной жизни, а также откровенно рассказывая о провалах и достижениях.Так, шоумен объявил радостную новость. "В сентябре исполняется 10 лет как я переехал в Москву, представляете?! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – сообщил Дмитрий Шепелев.Телеведущий отметил, что сам переезд получился "забавным". Он вспомнил, как это было: "Тогда я жил и работал в Минске и Киеве, неделю тут, неделю там. Это длилось лет 5 или 6. Подустав от поездов, я принял решение осесть в Украине, собрал вещи, простился с родителями, поехал. Когда я пересек границу, раздался звонок с неизвестного российского номера – завтра у вас встреча с генеральным директором Первого канала. Так я уехал в Киев, а приехал в Москву".С тех пор, как раздался звонок с Первого канала, жизнь сильно изменилась. "Вот прошли мои 10 лет в этом городе. Радостей и тревог, событий, головокружительных впечатлений точно хватило бы на несколько скромных, тихих жизней", – философски констатировал телеведущий.В будущее смотрит с оптимизмом. "Сегодня я живу с уверенностью, с чувством, что самое интересное только начинается. Поэтому, да, именно за это, конечно, спасибо!" – завершил свой пост ведущий передачи "На самом деле".