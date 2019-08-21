В Грузии все же уволили ведущего телеканала Рустави 2, который стал известен нецензурной бранью в адрес российского руководства. Вместе с Габунией контракты разорваны с начальником информационной службы и продюсером - это они готовили скандальную программу.

В Грузии все же уволили ведущего телеканала "Рустави 2", который стал известен нецензурной бранью в адрес российского руководства. Вместе с Габунией контракты разорваны с начальником информационной службы и продюсером — это они готовили скандальную программу.Внимание всей Грузии приковано к пресс-конференции Пааты Салии. Об этом бесконечные прямые эфиры и новостные ленты. Генеральный менеджер "Рустави 2" увольняет журналистов, которые были лицами телекомпании. И прежде всего — скандально известного Георгия Габунию. Многие считают, что новые владельцы "Рустави 2" не хотят видеть в эфире яростных сквернословящих русофобов."Это чистой воды конфликт интересов. Нельзя, чтобы человек, который трудоустроен на канале, хотел смены владельца и для этого не жалел бы усилий. Это решение было принято из-за того, что этих людей не интересует "Рустави 2". В их интересах лишь то, чтобы телеканалом руководил конкретный человек – Михаил Саакашвили, хотя он официально и не владел каналом", — комментирует ситуацию генеральный менеджер телекомпании "Рустави 2" Паата Салия.Увольнения можно было ожидать.7 июля Георгий Габуния в своей авторской программе вдруг поздоровался со зрителями по-русски. Далее пошел поток матерной брани в адрес руководства России. Через полчаса перед зданием канала собралась толпа — грузины требовали уволить Габунию и закрыть канал. Руководство страны осудило журналиста, назвав его провокатором. Москва назвала матерщинника радикалом, а случившееся — позором грузин. На этом инцидент не закончился. Генеральный директор канала (на тот момент им был Ника Гварамия) выступил с несколькими заявлениями. Сначала неохотно извинился за Габунию, затем сказал, что согласен с ним, и покритиковал правительство Грузии за лояльность Москве. Далее последовало феерическое заявление о предстоящем перформансе – Гварамия решил справлять нужду в "Боржоми" и вина, которые шли на экспорт в Россию."Чтобы завоевать симпатии общества, были уволены наиболее одиозные журналисты, освобождены ведущие, которые пользовались активной поддержкой национального движения. Они были крайне агрессивно настроены. Они уже давно не пользуются поддержкой в грузинском обществе", — комментирует ситуацию политолог, руководитель Центра исследований проблем глобализации Александр Чачия.Часть акций телеканала "Рустави 2" с 2012 года принадлежала братьям Караманишвили — друзьям Михаила Саакашвили, которые ведут бизнес на Украине. Говорили, что именно Саакашвили вместе с Гварамией придумали и составили тот самый матерный спич, который в эфире озвучил Габуния. А 18 июля Европейский суд по правам человека встал на сторону Верховного суда Грузии, который еще в марте 2017 года оставил в силе решение о передаче телекомпании ее бывшему владельцу Кибару Халваши. "Рустави 2" перешел в собственность Халваши, который уволил Гварамию и отдал его кресло Салии, обещав никого более не увольнять. Габуния был отстранен от эфира и отправлен в отпуск. Он уверен, что не останется без работы — ведь Гварамия открывает новый телеканал. В Грузии уже давно открыто говорят о том, что не только политические взгляды сплотили Нику и белозубого затянутого в узкие брючки Георгия. Журналисты очень тесно дружат.Телекомпании "Рустави 2" сейчас понадобятся новые сотрудники. Помимо Габунии, уволены глава информационной службы Нодар Меладзе, а также ведущая политического ток-шоу "Акценты недели" Екатерина Квеситадзе. Нодар имел прямое отношение к скандальному эфиру, Квеситадзе, известная своими русофобскими высказываниями, заявила, что участвует вместе с Гварамией в создании нового канала. Четвертой уволенной стала ведущая Нанука Жоржолиани. Как отметил на пресс-конференции Салия, возможно, канал даже подаст в суд на этих журналистов. И как вишенка на торте — параллельно стало известно об убытках и финансовых махинациях на канале. Против Гварамии возбуждено уголовное дело.