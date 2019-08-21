Юлия Проскурякова рассталась с Игорем Николаевым. На время. Певица отправилась в Екатеринбург навестить родителей. Там артистка и получила печальное известие.

Юлия Проскурякова рассталась с Игорем Николаевым. На время. Певица отправилась в Екатеринбург навестить родителей. Там артистка и получила печальное известие.Юлия Проскурякова приехала в отчий дом с маленькой дочкой Никой. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярная исполнительница опубликовала несколько видео, сделанных прямо из квартиры. "Утро в родительском доме))) Ника, кипиш, а как же без этого 😂😉, когда ребенок в доме)? (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написала Юлия Проскурякова.Там певицу настигла печальная новость – умерла ее любимая актриса Александра Назарова. Для артистки это известие стало ударом. "Александра Ивановна была одной из моих самых любимых Актрис, это женщина с нереально-солнечной энергией и стальным стержнем внутри, мне посчастливилось поработать с ней на проекте "Счастья! Здоровья" она была удивительным человеком, в перерывах между съемкам мы болтали с ней о женских мелочах, о театре и о ее внучке Сашеньке... с какой теплотой отзывалась она о Саше..., как хотела быть, жить, участвовать в каждом Сашином мгновении и даже спрашивала у нас с @darya_pinzar86 совета..." – призналась опечаленная певица.Она призналась, что Александра Назарова была ее кумиром, однако ей этого певица так и не сказала – постеснялась. "У меня есть любимый фильм "Принцесса на бобах", где Вы сыграли маму главной героини, Ваша игра мне так запомнилась, что я до сих пор вижу эту идейную сумасшедшую и беспомощную маму... во многих фильмах Вы были прекрасны, очень жаль, что мы не познакомились раньше и я не успела увидеть Вас, ни в одном спектакле...:(" – обратилась к покойной актрисе Юлия Проскурякова."Покойтесь с миром, великолепная, сильная, лучезарная Женщина и прекрасная Актриса! Я буду помнить о Вас всегда!!!" – пообещала вокалистка. Напомним, что Александра Назарова тяжело болела и с июля находилась в больнице. Врачи сделали 79-летней актрисе трахеостомию, однако стали отказывать другие органы. Артистка скончалась в реанимации. Причиной смерти названа полиорганная недостаточность.