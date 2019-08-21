Подполковник внутренней службы Светлана Марченкова завоевала 2 золотые медали в состязаниях по грэпплингу и джиу-джитсу, а также бронзовую медаль в соревнованиях по дзюдо...

Старший инспектор-методист МГО ВФСО «Динамо» завоевала 2 золотые медали, а также бронзовую медальВ период с 8 по 18 августа 2019 года в г. Ченду (Китайская Народная Республика) прошли XVIII Всемирные игры полицейских и пожарных.В соревнованиях приняло участие более 10 тысяч сотрудников из 80 стран мира. На счету Сборной МВД России 178 медалей: 91 золотая, 51 серебряная и 36 бронзовых.В составе сборной команды МВД России участвовала подполковник внутренней службы Светлана Марченкова, старший инспектор-методист МГО ВФСО «Динамо», которая завоевала 2 золотые медали в состязаниях по грэпплингу и джиу-джитсу, а также бронзовую медаль в соревнованиях по дзюдо.