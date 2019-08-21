При досмотре автомобиля, на заднем сиденье в кожаной сумке был обнаружен и изъят предмет, конструктивно схожий с пистолетом...

Сотрудники 2 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержали 41-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в хранении оружия.На Ленинском проспекте сотрудниками ГИБДД для проверки документов был остановлен автомобиль «Тойота».При проверке документов водитель вел себя нервно, пытался избежать общения с сотрудниками полиции.Для проведения досмотра транспортного средства и личного досмотра на место остановки машины была вызвана следственно-оперативная группа. При досмотре автомобиля, на заднем сиденье в кожаной сумке был обнаружен и изъят предмет, конструктивно схожий с пистолетом, а также предмет, похожий на магазин с патронами.Согласно проведенному исследованию, изъятый пистолет относится к короткоствольному нарезному огнестрельному оружию, а патроны, являются штатными боеприпасами к пистолету ТТ калибра 7,62мм. В настоящий момент в производстве экспертизы решается вопрос о пригодности изъятых патронов для стрельбы.По данному факту дознанием ОМВД России по району Тропарево-Никулино возбуждено уголовно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81