В Саранске возбудили уголовное дело в отношении злодея, который накануне угрожал выбросить из окна свою пятимесячную дочь. Громкая история. Полицейских-героев, которые, рискуя жизнью, через соседнее окно сумели проникнуть в квартиру и спасти ребенка.

В Саранске возбудили уголовное дело в отношении злодея, который накануне угрожал выбросить из окна свою пятимесячную дочь. Громкая история. Полицейских-героев, которые, рискуя жизнью, через соседнее окно сумели проникнуть в квартиру и спасти ребенка.Врачи оценили состояние младенца, которого отец пытался выбросить 19 августа из окна третьего этажа. А Следственный комитет возбудил уголовное дело. Страшная история, которая едва не завершилась трагедией, обросла первыми подробностями.На видеозаписи очевидцев 37-летний ранее трижды судимый вооруженный ножом житель Саранска угрожает выкинуть свою дочь из окна третьего этажа квартиры, которую снимала гражданская супруга. Сотрудники МЧС развернули под окнами куб жизни. Полицейские решили брать квартиру штурмом. Лейтенант Василий Мартынов первым пробирается на балкон в ту самую секунду, когда отец чуть не упустил ребенка.В момент задержания преступник сопротивлялся так, что его несут на себе четверо силовиков.Что происходило в квартире, только предстоит выяснить следствию. Здесь настоящий погром. Телевизор, компьютер и микроволновую печь злоумышленник выкинул в окно, сам изрезался стеклом: в квартире буквально все залито кровью. Лейтенант полиции Василий Мартынов помнит все до мельчайших деталей."Ребенка он держал, когда мы заходили, в левой руке. Он его очень крепко сжимал. Так, что ребенок начал синеть и задыхаться. И при этом он не пускал нас, пытался наносить мне удары в этот момент", — поясняет участковый уполномоченный ОП №1 УМВД по Саранску Василий Мартынов.Следом за Мартыновым через балкон в квартиру проникли подполковник МЧС Руслан Алукаев и старший сержант МВД Виктор Ковальчук. Последний выхватил у преступника ребенка и вынес его к сотрудникам скорой помощи."Девочка сначала плакала. Потом улыбнулась и заснула. Тогда, мне кажется, не до страха было. Главное, чтобы девочка была жива, и коллега не пострадал в этой ситуации", — добавляет водитель дежурной части ОП №1 УМВД по Саранску Виктор Ковальчук.Матери в момент происшествия в квартире не было, а после спасения ее вместе с ребенком на скорой помощи отвезли в детскую республиканскую больницу."При поступлении ребенку выполнены все необходимые медико-лабораторные и инструментальные обследования. Ребенок осмотрен всеми узкими специалистами: неврологом, травматологом, детским хирургом, педиатром, неонатологом. При госпитализации состояние ребенка было оценено как удовлетворительное. В настоящее время состояние удовлетворительное. Травм и повреждений у ребенка не зафиксировано. С мамой ребенка работают психологи", — рассказал замглавврача по клинико-экспертной работе детской республиканской клинической больницы Олег Щёкин.Ближайшее время мать с ребенком проведут в больнице. От близких родственников стало известно, что с задержанным она познакомилась в интернете несколько лет назад. Он нигде не работал, много пил и часто бил гражданскую супругу. Несколько раз дело доходило до операций — настолько серьезными были травмы. А он каждый раз отделывался лишь административным наказанием."Простить я его не прощу. Ребенок — это святое. Я могла ожидать в свою сторону какую-то агрессию. Но никак не в сторону ребенка. Я не знаю, кем нужно быть, чтобы вот так манипулировать маленьким ребенком", — заявила женщина.Известно, что семья в органах профилактики Октябрьского района, комиссии по делам несовершеннолетних не числилась."Соцзащита, комплексный центр, органы опеки и попечительства какую-либо информацию в отношении данной семьи, что там неблагоприятная ситуация и осуществляется угроза жизни и здоровью данного ребенка, в комиссию не направляли", — подчеркнула замглавы администрации Октябрьского района Саранска Елена Галат.На ЧП отреагировал и Владимир Волков. Глава Мордовия принял решение наградить участников задержания высокими республиканскими наградами. Лейтенант полиции Василий Мартынов представлен к Ордену Славы третьей степени. Старший сержант полиции Виктор Ковальчук и подполковник МЧС Руслан Алукаев удостоены медалью "За заслуги перед республикой Мордовия"."Эти люди не только выполнили свой служебный долг, но и по-человечески поступили, как настоящие герои. Они гордость нашей республики, достойный пример для подражания, безусловно, заслуживают людской благодарности и самых высоких наград", — пояснил Владимир Волков.Вручение наград будет проведено в ближайшие дни, в ходе мероприятий, посвященных Дню государственного флага России. А в следственном управлении Следственного комитета по региону возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Мужчина задержан. Решается вопрос об избрании к нему меры пресечения.